Докучаевск обстреляли: прямым попаданием поврежден 5-этажный дом и магазин

Сегодня жилые кварталы Докучаевска попали под обстрел, прямым попаданием снаряда поврежден пятиэтажный дом и магазин.



«Обстреляли пятиэтажный дом по улице Центральная, 83, по предварительным данным, там произошло возгорание. Подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление», — сообщил изданию ДНР ДАН глава городской администрации Александр Качанов.



Информации о пострадавших не поступало.