Сегодня жилые кварталы Докучаевска попали под обстрел, прямым попаданием снаряда поврежден пятиэтажный дом и магазин.
«Обстреляли пятиэтажный дом по улице Центральная, 83, по предварительным данным, там произошло возгорание. Подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление», — сообщил изданию ДНР ДАН глава городской администрации Александр Качанов.
Информации о пострадавших не поступало.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 17:59
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Докучаевск обстреляли: прямым попаданием поврежден 5-этажный дом и магазин
Сегодня жилые кварталы Докучаевска попали под обстрел, прямым попаданием снаряда поврежден пятиэтажный дом и магазин.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»