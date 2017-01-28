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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 18:36
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С февраля подорожает интернет и кабельное телевидение

Грядет очередное повышение тарифов. Теперь уже речь идет о подорожании интернета и кабельного телевидения. Цены изменятся с февраля. Об этом говорится на сайтах популярных в Мариуполе провайдеров, таких как «Тринити», «Гризли», «Формат».

Изменение тарифов провайдеры объясняют вступлением в силу с 1 января Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги». Кроме того, отмечается, что за последний год себестоимость предоставления услуг интернет и телевидения выросла на 57%.

"До настоящего времени, мы удерживали действующие тарифные планы. Но с 1 февраля 2017 года осуществляется изменение стоимости предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.

С новыми тарифами можно ознакомиться на официальных сайтах провайдеров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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