Президента Порошенко просят сохранить для женщин праздник 8 марта

Как мы уже писали ранее, Институт нацпамяти предлагает "декоммунизировать" 8 марта и 1, 9 мая. Уже готов соответствующий законопроект. Этот вопрос также намерены выставить на общественное обсуждение.



Тем временем Петра Порошенко призвали сохранить в Украине празднование Международного женского дня. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины.



"Восьмое марта не советский праздник. Это международный женский день. Кто это не знает - почитайте в википедии. Поэтому оставьте и украинским женщинам этот праздник", - говорится в петиции №22/033291-эп.



Она зарегистрирована 27 января и уже набрала 18 подписей из 25 тысяч необходимых. Автором петиции выступила Людмила Шевцова.