Как мы уже писали ранее, Институт нацпамяти предлагает "декоммунизировать" 8 марта и 1, 9 мая. Уже готов соответствующий законопроект. Этот вопрос также намерены выставить на общественное обсуждение.
Тем временем Петра Порошенко призвали сохранить в Украине празднование Международного женского дня. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины.
"Восьмое марта не советский праздник. Это международный женский день. Кто это не знает - почитайте в википедии. Поэтому оставьте и украинским женщинам этот праздник", - говорится в петиции №22/033291-эп.
Она зарегистрирована 27 января и уже набрала 18 подписей из 25 тысяч необходимых. Автором петиции выступила Людмила Шевцова.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Президента Порошенко просят сохранить для женщин праздник 8 марта
Президента Порошенко просят сохранить для женщин праздник 8 марта
Как мы уже писали ранее, Институт нацпамяти предлагает "декоммунизировать" 8 марта и 1, 9 мая. Уже готов соответствующий законопроект. Этот вопрос также намерены выставить на общественное обсуждение.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Неутешительные реалии: детское население Украины сократилось почти в два раза
Снижения произошло за годы независимости страны
Розенко поручил применять «жесткие меры» против повышения тарифов в маршрутках
Вице-премьер министр сказал, что наказания перевозчиков будут "вплоть до лишения лицензий"
Редакция «Мариупольских новостей»