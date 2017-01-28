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Рубрика: Новости Украины и мира
28-01-2017, 18:58
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Президента Порошенко просят сохранить для женщин праздник 8 марта

Как мы уже писали ранее, Институт нацпамяти предлагает "декоммунизировать" 8 марта и 1, 9 мая. Уже готов соответствующий законопроект. Этот вопрос также намерены выставить на общественное обсуждение.

Тем временем Петра Порошенко призвали сохранить в Украине празднование Международного женского дня. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины.

"Восьмое марта не советский праздник. Это международный женский день. Кто это не знает - почитайте в википедии. Поэтому оставьте и украинским женщинам этот праздник", - говорится в петиции №22/033291-эп.

Она зарегистрирована 27 января и уже набрала 18 подписей из 25 тысяч необходимых. Автором петиции выступила Людмила Шевцова.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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