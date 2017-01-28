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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 19:22
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Торговую блокаду Донбасса расширят по всей линии разграничения

Ветераны АТО заявили о планах расширить торговую блокаду неподконтрольных территорий Донбасса. Организовать ее намерены по всей линии разграничения. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

По его словам, на данный момент заблокирована ветка железной дороги в Луганской области. Там стоит палатка и дежурят около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов.

Виногродски добавил, что сейчас к блокаде присоединяются все больше людей из разных областей Украины. «Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять», - сказал он.




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Редакция «Мариупольских новостей»