Торговую блокаду Донбасса расширят по всей линии разграничения

Ветераны АТО заявили о планах расширить торговую блокаду неподконтрольных территорий Донбасса. Организовать ее намерены по всей линии разграничения. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.



По его словам, на данный момент заблокирована ветка железной дороги в Луганской области. Там стоит палатка и дежурят около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов.



Виногродски добавил, что сейчас к блокаде присоединяются все больше людей из разных областей Украины. «Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять», - сказал он.