Вскоре и стар, и млад будут отчитываться о своих доходах и расходах в декларациях…

На днях был обнародован «Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года» Кабинетом министров Украины, при помощи которого в стране будет введён контроль над доходами и расходами всех украинских граждан.



В текущем году запланирована разработка проекта закона о всеобщем декларировании физических лиц и контроля налоговыми органами с применением непрямых методов соответствия доходов и расходов.



По мнению экономистов, это является продолжением незапамятной идеи „нулевого декларирования“, оно с 2016 года уже действует для чиновников высокого ранга. Более того, после обнародования результатов такого декларирования, все на некоторый период времени потеряли дар речи, и не только в нашей стране, а и во всём мире.



А потом, естественно, все разразились такой критикой в адрес этих самых чиновников, что становится очень стыдно за людей, которым всегда всего мало… Ну, сегодня не об этом.



Теперь же, чтобы чиновникам не было обидно, для контроля соответствия доходов и расходов, декларации захотели вменить в обязанность всем украинцам, которые имеют хоть какие-то мало-мальские доходы. Это заработные платы, пенсии, стипендии, дивиденды, гонорары, прибыль от бизнеса и так далее.

После принятия закона внедрят е-систему, это автоматизированная система мониторинга „доходов-расходов“. Налоговые органы при этом получат право использовать непрямые методы контроля – доступ к банковским счетам, опрос знакомых и соседей (?) и прочее… (Видимо, Павлики Морозовы будут в цене).



Главной целью новшества называется детенизация экономики и пополнение государственного бюджета, но, по мнению экспертов, быстрое его внедрение вызывает сомнения.



По мнению Нины Южаниной - главы комитета ВР по налоговой и таможенной политике, идея всеобщего декларирования доходов и расходов нужная, но оно должно быть добровольным.



Вот что депутат говорит по этому поводу: „Идею поголовного декларирования я не поддерживаю, так как действующие нормы о декларировании доходов достаточны. А расходы должны контролировать фискальные органы. У подавляющего большинства граждан нет единоразовых расходов, превышающих 50 тыс. грн., которые уже учитываются налоговиками, поэтому заставлять всю страну подавать ежегодные декларации — бессмысленно“.



А пока массовая подача деклараций назначена по итогам 2018 года – в 2019 году…