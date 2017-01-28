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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 20:02
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Бои на окраинах Мариуполя: город сотрясают залпы

Около получаса Мариуполь сотрясают звуки боя. Особенно громко раздаются залпы в микрорайоне "Восточный", но они также слышны в центре города и Приморском районе. Об этом сообщают местные жители.

Пока нет официальной информации о том, где в настоящий момент стреляют. Предположительно, ведется обстрел позиций на участке Водяное-Широкино.

По сообщению пресс-центра АТО, в течение сегодняшнего дня под огнем гранатометов и стрелкового оружия находились военные в районе Широкино, Талаковки и Водяного. Кроме того, по Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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