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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 20:23
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В Мариуполе Вячеслав Аброськин с подчиненными отжался на пляже и искупался в море

Руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу «22 Pushup Challenge». Отжимания он выполнил вместе со своими сотрудниками на зимнем пляже в Мариуполе, а после этого еще и окунулись в ледяную морскую воду.

"Військові - це мої брати, яких поважаю та з якими кожен день живу вже третій рік на цій війні. Я та всі керівники поліції Донеччини завжди поруч з нашими бійцями та готові задля них хоч кожен день виконувати силові вправи, але... бійцям, особливо які повернулися з війни, потрібна наша допомога не "22 віджиманнями", а увагою до них - телефонний дзвінок знайомому ветерану, на вулиці сказати "дякую!" за його службу або прийти до шпиталю, де проходять лікування наші поранені бійці, - написал Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

Эстафету Аброськин принял от начальника ГУНП Житомирськой области Вячеслава Печененко, а передал - начальнику УСБУ в Донецькой области Александру Куцю.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»