В зоне АТО сегодня 23 раза открывали огонь по позициям военных, ранен один боец

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 28 января, на Донбассе насчитали 23 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий.



Огонь велся на всех направлениях, при этом несколько уменьшилась интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения.



На Донецком направлении опорные пункты в районе Авдеевки и Троицкого обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



На Луганском направлении из гранатометов велся огонь по позициям вблизи Троицкого.