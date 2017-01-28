По информации пресс-центра АТО, сегодня, 28 января, на Донбассе насчитали 23 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий.
Огонь велся на всех направлениях, при этом несколько уменьшилась интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения.
На Донецком направлении опорные пункты в районе Авдеевки и Троицкого обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
На Луганском направлении из гранатометов велся огонь по позициям вблизи Троицкого.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В зоне АТО сегодня 23 раза открывали огонь по позициям военных, ранен один боец
Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 20:41
Просмотров: 354
Комментариев: 0
В зоне АТО сегодня 23 раза открывали огонь по позициям военных, ранен один боец
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 28 января, на Донбассе насчитали 23 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Бои на окраинах Мариуполя: город сотрясают залпы
Звуки взрывов доносятся в разные районы
Докучаевск обстреляли: прямым попаданием поврежден 5-этажный дом и магазин
Об этом сообщают представители ДНР
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»