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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 20:41
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В зоне АТО сегодня 23 раза открывали огонь по позициям военных, ранен один боец

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 28 января, на Донбассе насчитали 23 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий.

Огонь велся на всех направлениях, при этом несколько уменьшилась интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении опорные пункты в районе Авдеевки и Троицкого обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов велся огонь по позициям вблизи Троицкого.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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