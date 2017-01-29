В Мариуполе автомобиль службы такси попал в ДТП

Вчера, 28 января, около 19:00 на проспекте Строителей в Мариуполе, возле «Автоимперии», произошло тройное ДТП: столкнулись «Ланос», принадлежащий одной из служб такси города, «Форд» и «Фиат».
В результате никто не пострадал.
Вчера, 28 января, около 19:00 на проспекте Строителей в Мариуполе, возле «Автоимперии», произошло тройное ДТП: столкнулись «Ланос», принадлежащий одной из служб такси города, «Форд» и «Фиат».
В результате никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал
Инцидент произошел на пр.Металлургов