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Рубрика: Происшествия
29-01-2017, 08:02
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[Фото]

В Мариуполе автомобиль службы такси попал в ДТП

Вчера, 28 января, около 19:00 на проспекте Строителей в Мариуполе, возле «Автоимперии», произошло тройное ДТП: столкнулись «Ланос», принадлежащий одной из служб такси города, «Форд» и «Фиат».

В результате никто не пострадал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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