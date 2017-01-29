Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Конечно, многое изменилось с тех пор в мире глобальной сети. Очевидно, что в то время интернет-пользователей было значительно меньше и их легче было «вырвать из сети Всемирной паутины», чтобы просто реально пообщаться с друзьями. Так, за десять лет количество пользователей сети интернет увеличилось, по некоторым данным, в 5 раз – до 3 млрд. человек, а сам интернет прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув во все сферы жизни. Бизнес, общение, образование, досуг оказались под его властью. К тому же, и средняя скорость интернет-соединения за эти годы увеличилась более чем в 30 раз, что значительно расширило границы интернет-возможностей.

Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то там покупает или заказывает, не выходя из дома… Вещи, которые делают нашу жизнь проще и интересней, заставляют быть зависимыми от себя, в том числе и интернет. Многие из нас никогда не расстаются со своими телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками, больше уделяя внимания своим виртуальным друзьям и знакомым, а не близким людям…

Конечно, никто не оспаривает тот факт, что интернет сегодня – важнейший источник информации и работы для многих людей. Но важно и во всем знать меру, ведь интернет – это не вся жизнь. Тем более, нельзя и отрицать, что «злоупотребление» им приводит к таким последствиям как – бесполезная трата времени и вред для здоровья. За последние 10 лет не только выросли скорость интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как «кибераддикция», «сетеголизм», «инфомания», «социальная изоляция» и т.п. К сожалению, виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир. А зависимость молодежи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения.

Поэтому в сложившейся ситуации сегодня резонно возникает вопрос – способен ли современный пользователь, столь сильно увязший во Всемирной паутине, хотя бы на один день полностью отказаться от этого великого блага цивилизации, и чем сейчас с большим удовольствием он может заменить те блага, которые предоставляет ему всемогущий и вездесущий Интернет?

Хочется надеяться, что все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в День БЕЗ интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не считают интернет чем-то плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного. И что хотя бы один день можно провести с любимыми и близкими людьми, посвятить его своему хобби, сходить в музей или на выставку, или даже просто погулять в лесу…

В настоящее время Международный День БЕЗ интернета имеет приверженцев во многих городах мира, в том числе и в России. Кстати, в нашей стране в этот день не остаются в стороне и учреждения образования, например, библиотеки, которые в честь этого праздника приглашают к себе в гости на различные культурные и просветительские мероприятия.

Попробуйте и вы отметить Международный День БЕЗ интернета вне сети, но так, как вам этого захочется, и главное – в удовольствие. Ведь в реальном мире еще столько всего интересного и непознанного, несделанного и забытого, приятного и любимого...

День мобилизации против угрозы ядерной войны

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.

Необходимо напомнить, что последствия ядерных взрывов, как для отдельной страны, так и для всей планеты катастрофичны. Ведь даже на сегодняшний день возможности защиты от них весьма ограниченны, а тех, кто окажется в эпицентре взрыва вообще невозможно спасти. Радиация нанесет невосполнимый ущерб, как природе, так и жизнедеятельности и здоровью людей. Все это может привести к пожарам и эпидемиям, голоду и мародерству… Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологий у новорожденных, генетическим мутациям. А в результате крупномасштабной ядерной войны произойдет климатическая катастрофа, и сложно даже представить, что где-либо на Земле уцелеет хоть какое-то человеческое сообщество.

В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но вот применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор. И хотя тогда ядерное оружие в первый и последний раз за всю мировую историю использовалось в военных действиях, но все последующие десятилетия международная дипломатия и военная стратегия государств находились под сильным влиянием разрабатывавшихся планов ведения возможной ядерной войны. А создание новых видов ядерного оружия оставляет вопрос ядерной угрозы для многих государств одной из актуальных тем международной дипломатии и сегодня.

Две крупные мировые державы – СССР и США – еще в 1953 году договорились о моратории на испытания ядерного оружия в атмосфере. Однако Советский Союз вновь начал испытания в 1961 году, а через год и США. Тогда в 1963 году комиссия ООН по разоружению подготовила договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали более 100 государств-членов ООН, в том числе СССР и США.

В 1968 году был открыт к подписанию еще и договор о нераспространении ядерного оружия (подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В числе 13 стран, не подписавших договор, – Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок.

Но стоит также отметить, что сегодня режим нераспространения фактически стоит на грани развала. В адрес ядерных держав все чаще звучат упреки в невыполнении обязательств по разоружению. Например, США вышли из договора о противоракетной обороне и продолжают разрабатывать ядерное оружие. Три ядерные страны – Индия, Пакистан и Израиль – так и не подписали договор о нераспространении, а страны «третьего мира» вызывают у международного сообщества все больше опасений, тем более, что нельзя полностью исключать и возможность покупки ядерного оружия.

Петр-полукорм

Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

Вторая часть названия — полукорм — говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Эта примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Правда, употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма. Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь.

Существовали и приметы на погоду. В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги — это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

Именины:

Иван, Максим, Неонила, Петр