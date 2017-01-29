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Рубрика: Новости Донбасса
29-01-2017, 09:45
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Хуг: ОБСЕ на Донбассе уже работает круглосуточно

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели организации уже работают на востоке Украины круглосуточно.

«Мои коллеги не совершают патрули, но находятся на постах статического наблюдения, расположенных на линии соприкосновения, также они находятся у мониторов, которые отображают то, что происходит на линии соприкосновения, анализируют снимки со спутников и БПЛА, которые можно использовать в ночное время», – пояснил Хуг.

В планах миссии – расширить возможности работы наблюдателей в ночное время.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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