Запрет въезда беженцев в США: весь мир вновь против Трампа

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в Америку беженцев. Согласно документу, США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней. При это программа по приему беженцев из Сирии замораживается на неопределенный срок — «до дальнейшего распоряжения». Кроме того, на 90 дней ограничивается въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, включая Сирию, Ирак, Иран, Судан, Ливию, Сомали и Йемен.

После этого, кажется, весь мир ополчился на Трампа. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ) обратились к? администрации Трампа с призывом не прекращать прием беженцев. В сообщении говорится: «Нужды беженцев и мигрантов во всем мире еще никогда не были больше [чем сейчас]. Программа переселения людей, бегущих от войны и преследования, имеет жизненно важное значение. Мы твердо убеждены в том, что беженцы заслуживают защиты и помощи в переселении, независимо от их религии, национальности или расы».

В Google рекомендуют своим сотрудникам, которые находятся заграницей, срочно вернуться в США. Дело в том, что 187 представителей компании, которые родом из семи мусульманских стран и имеют действующие американские визы, находятся за рубежом в командировках или в частных поездках.

Протестуют против указа Трампа и ученые: 12 Нобелевских лауреатов подписали соответствующую петицию. Это Филип Уоррен Андерсон (физика, 1977), Линда Бак (физиология или медицина, 2014), Юджин Фама (экономика, 2013), Эндрю Файер (физиология или медицина, 2006), Ларс Петер Хансен (экономика, 2013), Роберт Лукас (экономика, 1995), Эрик Маскин (экономика, 2007), Роджер Майерсон (экономика, 2007), Элвин Рот (экономика, 2012), Рэнди Шекман (физиология или медицина, 2013), Харолд Валмус (физиология или медицина, 1989), Эрик Вишаус (физиология или медицина, 1995).

Число протестующих растет с каждым днем.