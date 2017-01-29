Сегодня в Мариуполе пройдет марш памяти погибших в бою под Крутами

Сегодня, 29 января – День памяти героев Крут. В Мариуполе Национальный корпус «Азов» организовывает марш памяти погибших в бою.

Мероприятие начнется в 16:00 возле входа в Драмтеатр. Приглашаются все желающие.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции "Круты", в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов. Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.