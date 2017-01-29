Цены на продукты питания росли, растут и будут расти

О подорожании продуктов питания в Украине предупреждают эксперты, и рост цен будет превышать прогнозируемые ранее показатели. В частности, об увеличении ценников говорит председатель украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, причём он констатирует, что уже с первых недель января произошло значительное подорожание продуктов.

Наиболее значительно в цене выросли мясные и молочные продукты, что указывает на тенденцию их дальнейшего роста. Что касается стоимости хлеба, макаронных изделий, вообще всех продуктов, в состав которых входит мука, то она также будет расти. Ведь только за первые три недели января цена муки выросла более чем на полтора процента. И это, несмотря на рекордный прошлогодний урожай зерновых…

Как отмечает эксперт: «На сегодняшний день мы констатируем рост цены на муку. Причём темпы подорожания достаточно серьёзные: с начала года этот продукт подорожал на 1,8%. Главной причиной подобного увеличения цены является повышение стоимости зерна. Более того, украинцам стоит свыкнуться с мыслью, что все хлебобулочные изделия в Украине в ближайшее время весьма значительно повысятся в цене».

Дорошенко говорит, что с начала февраля цены на хлеб и макаронные изделия станут выше на 5%. При этом стоимость конечного продукта включает не только закупочную цену муки, но и зарплату сотрудников (которая должна быть увеличена), а также стоимость электроэнергии, газа и воды, цена которых неуклонно растёт.

Кроме того, по словам эксперта, существенное подорожание ожидает и так называемый борщевой набор. По его информации, с начала 2017 года наблюдается значительный рост цен на картофель – 12%, свёклы – на 6,4%, лука – на 6,2%, капусты – на 6,6% и моркови – на 7,8%. Дорошенко прогнозирует до весны рост цен на овощи в пределах 15% - по 5% ежемесячно. Основной причиной роста цен называется нехватка современных хранилищ.

Кроме того, ожидается дальнейший рост цен на сахар: «За последнее время мы наблюдали тренд к повышению цены на сахар в Украине. Это, в первую очередь, было связанно с тем, что 50% от всего производимого сахара в стране мы экспортируем, а в мире цена на этот продукт растёт. На сегодняшний день украинские производители могут позволить себе экспортировать и 60 -70% от всего производимого сахара в стране».

При этом немаловажным фактором роста цен на сахар называется девальвация национальной валюты. Дальнейшее подорожание сахара будет связано с показателем курса доллара.