На льду в акватории Мариуполя появились спецгруппы быстрого реагирования

Мариупольцы, отправившиеся проверять прочность льда на побережье города, находятся под наблюдением спасателей. Патрульные группы производят обход территории пляжей по льду, предупреждая граждан об опасности попасть в трещину и провалиться в ледяную воду.

Нужно отметить, что движение ледяного покрова привело к образованию торосов и трещин у линии берега. По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в ближайшие дни. Сегодня днём температура будет составлять -11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов, но несмотря на это, по словам спасателей, мариупольцам нужно быть осторожными и внимательными, выходя на морской лёд.