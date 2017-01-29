vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1568 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
29-01-2017, 13:35
Просмотров: 538
Комментариев: 0
[Фото]

На льду в акватории Мариуполя появились спецгруппы быстрого реагирования

Мариупольцы, отправившиеся проверять прочность льда на побережье города, находятся под наблюдением спасателей. Патрульные группы производят обход территории пляжей по льду, предупреждая граждан об опасности попасть в трещину и провалиться в ледяную воду.

Нужно отметить, что движение ледяного покрова привело к образованию торосов и трещин у линии берега. По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в ближайшие дни. Сегодня днём температура будет составлять -11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов, но несмотря на это, по словам спасателей, мариупольцам нужно быть осторожными и внимательными, выходя на морской лёд.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе служба «15-55» помогает горожанам в разных случаях: ежедневно поступает от 100 до 250 обращений

Чаще всего жители интересуются вопросами водообеспечения, эксплуатации жилищного фонда, отопления и соцзащиты

В Мариуполе Вячеслав Аброськин с подчиненными отжался на пляже и искупался в море

Полицейские областного главка присоединились к флешмобу «22 Pushup Challenge»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»