Как оплачивать коммуналку тем, кто сэкономил субсидии

По сообщению пресс-службы Министерства социальной политики Украины, сэкономленная в предыдущем периоде (даже в прошлом отопительном сезоне) субсидия может быть использована при оплате жилищно-коммунальных услуг в следующих периодах.

В данном сообщении говорится, что украинская семья имеет законное право использовать всю сэкономленную в предыдущем периоде субсидию в счёт последующих коммунальных платежей.

В коммунальных счетах (платёжках) поставщиков услуг обязали отображать сэкономленную субсидию либо переплату – говорится далее в сообщении. Кроме того, поясняется, что если поставщики коммунальных услуг будут игнорировать переплату и требовать оплату в полном объёме, шантажируя абонентов отключением отопления и газа, это будет расценено как грубое нарушение украинского законодательства.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного бытового топлива».

Поэтому, если у вас образовалась экономия по выплате субсидии по какому либо ресурсу, вы обязаны пройти сверку в соответствующем отделении поставщика услуг, где вам официально подтвердят сумму вашей экономии.

После этого вы имеете полное право не платить сумму обязательного платежа до тех пор, пока не выберете всю сэкономленную сумму по субсидии. Но обязательно нужно оплатить 1 гривну, чтобы платёж был учтён.

В остальных случаях получающие субсидию граждане должны оплачивать ежемесячно обязательный платёж, указанный в справке о предоставлении субсидии. При превышении нормы использования услуги, необходимо оплачивать обязательный платёж, плюс превышение нормы по тарифу.

В случае если фактические услуги меньше обязательного платежа, вы можете не платить обязательный платёж, а оплатить потреблённые электроэнергию, газ, воду и т.д. по действующему тарифу, не обращая внимания на субсидию.