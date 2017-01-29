Мариупольцы увидели шедевры человека-огня

В художественном музее им. А.И. Куинджи открылась выставка картин талантливого художника, почетного гражданина Мариуполя Леонида Бондаренко. Персональная выставка посвящена памяти мастера, ушедшего из жизни год назад.

Зрители увидели 80 работ, представляющих ретроспективу творчества автора, которые были предоставлены для экспозиции семьёй художника. Во время открытия выставки о мастере говорили его близкие, друзья и коллеги. Они назвали его «человеком - огнём, который дарил людям свет и тепло, был страстным и сострадательным, талантливым во всем, за что брался, от живописи до изобретения орудий труда». Члены семьи мастера к открытию выставки подготовили каталог его работ. В нём представлены лучшие произведения художника, его фотографии разных лет.

Леонид Иванович Бондаренко родился в 1932 году в селе Вознесенском Ростовской области. Учителями по профессии он считал В. Арнаутова, Н. Бендрика, А.Кечеджи. С 1956 года Бондаренко участник городских, с 1958 – областных и республиканских выставок. В 1971 году он становится членом Союза художников СССР, в 1992 году – членом Союза художников Украины. Любимые жанры Бондаренко – пейзаж и натюрморт. В них мастер наиболее убедителен.

Леонид Иванович Бондаренко никогда не забывал о своих корнях. Это видно по числу полотен с изображением милых его сердцу мест. Эти пейзажи отличаются особой душевностью и теплотой. Природа в картинах Бондаренко одухотворенная, что придает им особый философский смысл, тонкое звучание.

Особой энергетикой, ярким, сочным колоритом завораживают натюрморты художника.

Художник умел видеть в жизни то, что наиболее созвучно его душе, писал об этом просто, точно и правдиво.

Выставка картин из собрания семьи художника ждет посетителей до 26 февраля.