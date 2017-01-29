Минобороны: в результате штурма позиций в Авдеевской промзоне 3 бойца погибли, 1 – ранен

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 января, утром войска ДНР пошли на штурм украинских позиций.

Подробности боев рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник: «Сегодня противник попытался взять штурмом Авдеевскую промзону. В 5 утра началась вражеская артподготовка, после 7 враг перешел в наступление. Эта провокация имеет не только военную, но и политическую задачу – попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений. Противнику не удалась реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток. Ключевую роль в этом сыграли профессиональные контрмеры наших войск».

В результате ВСУ понесли потери: погиб 1 военнослужащий, еще 2 – умерли от тяжелых ранений, еще 1 – получил ранения и выжил.

Сейчас обстрелы на этом участке фронта продолжаются, но к штурмовым действиям члены ДНР не переходят.