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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
29-01-2017, 16:32
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В Киеве перезахоронили поэта Александра Олеся

Сегодня, 29 января, в Киеве на Лукьяновском кладбище перезахоронили поэта Александра Олеся и его супругу. Напомним, их останки доставили из Чехии, где закончилась аренда места на кладбище.

«Сегодня мы чествуем героев Крут, и Олесь - один из тех, кто воспевал это своей поэзией. И сегодня его останки вместе с женой нашли пристанище здесь, в Украине. Много людей было во Владимирском соборе, очень много людей пришло на Лукьяновская кладбище. Этот прецедент с Александром Олесем показал, что более тщательно надо брать на контроль в государстве перезахоронения. По статистике института национальной памяти, более 250 тыс. украинцев похоронены за пределами нашей страны», - отметил министр культуры Евгений Нищук.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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