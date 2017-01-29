На Донбассе «горячо» по всей линии фронта, в ход идет тяжелая артиллерия

Луганское направление

Вчера больше всего досталось Крымскому. Во время 2 артобстрелов было выпущено 50 снарядов. Это было поздно вечером.

Также между 15 и 20 часами ряд провокаций произошел в Попаснянском районе. На участке фронта от российской границы до Трехизбенки боевые действия вчера не велись.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Около половины всей активности пришлось вчера на Авдеевскую промзону. Изредка применяли тяжелое вооружение, украинские войска вели огонь в ответ.

На Светлодарской дуге произошло 2 минометных обстрела. Также по одной провокации зафиксировано в Зайцево, Верхнеторецком и Каменке. В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.