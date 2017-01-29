vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1333 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • На Мариупольском направлении усилия сосредоточили на приморских рубежах: в бой пустили артиллерию и бронетехнику

Рубрика: Новости Мариуполя
29-01-2017, 17:17
Просмотров: 480
Комментариев: 0

На Мариупольском направлении усилия сосредоточили на приморских рубежах: в бой пустили артиллерию и бронетехнику

Впервые за много недель украинские позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка.

Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов выпустили по позициям более 180 122-мм снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а с 2 (Заиченко и Саханка).

На соседних рубежах обороны – Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино – ситуация аналогичная. Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, применили в бою бронетехнику.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 обстрелов, в том числе 14 – из тяжелого вооружения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В секторе «М» ранен военный

В результате боевых действий у Красногоровки


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»