На Мариупольском направлении усилия сосредоточили на приморских рубежах: в бой пустили артиллерию и бронетехнику

Впервые за много недель украинские позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка.

Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов выпустили по позициям более 180 122-мм снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а с 2 (Заиченко и Саханка).

На соседних рубежах обороны – Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино – ситуация аналогичная. Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, применили в бою бронетехнику.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 обстрелов, в том числе 14 – из тяжелого вооружения.