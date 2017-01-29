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Рубрика: Новости Донбасса
29-01-2017, 18:45
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Полторак: украинские бойцы заняли новые позиции в результате боев под Авдеевкой

Министр обороны Степан Полторак сегодня посетил во Львовском военном госпитале раненых бойцов и рассказал об утреннем штурме позиций ВСУ в Авдеевской промзоне. По его словам, в результате боев силы АТО заняли новые позиции.

«Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем две группы врага по 25-30 человек каждая начали штурмовые действия наших позиций, - отметил Полторак. - На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй — наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение. К сожалению, среди наших военнослужащих есть потери. Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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