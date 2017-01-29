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Рубрика: Новости Мариуполя
29-01-2017, 19:14
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В сегодняшнем бою под Авдеевкой погиб комбат ДНР

Сегодня, 29 января, в ходе боев в районе Авдеевской промзоны погиб один из комбатов ДНР с позывным Грек. Эту информацию российским журналистам подтвердили в Минобороны ДНР.

«Сегодня… погиб командир батальона ВС ДНР с позывным Грек», - рассказал представитель ведомства.

О гибели Грека пишет в соцсетях и журналист Юрий Бутусов: «Была уничтожена целая группа российских наемников, в том числе и командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР Иван Балакая позывной Грек - информация подтверждена противником, факт больших потерь в данном районе признал куратор 100-й бригады, известный предатель, секретарь СНБО ДНР Александр Ходаковский».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»