В сегодняшнем бою под Авдеевкой погиб комбат ДНР

Сегодня, 29 января, в ходе боев в районе Авдеевской промзоны погиб один из комбатов ДНР с позывным Грек. Эту информацию российским журналистам подтвердили в Минобороны ДНР.

«Сегодня… погиб командир батальона ВС ДНР с позывным Грек», - рассказал представитель ведомства.

О гибели Грека пишет в соцсетях и журналист Юрий Бутусов: «Была уничтожена целая группа российских наемников, в том числе и командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР Иван Балакая позывной Грек - информация подтверждена противником, факт больших потерь в данном районе признал куратор 100-й бригады, известный предатель, секретарь СНБО ДНР Александр Ходаковский».