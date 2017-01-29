Кибермошенники объявили «охоту» на ваши деньги

В Украинской межбанковской ассоциации членов платёжных систем ЕМА рассказали о набирающем обороты незаконном снятии мошенниками наличных граждан, различными способами. При этом, по статистическим данным системы "Exchange-Online" по обмену информацией, на интернет-мошенничества с использованием платёжных инструментов приходится 63% всех случаев краж, через банкоматы обкрадывают граждан в 24% случаев, через системы интернет-банкинга - 9% и посредством эквайринговой сети (POS-терминалы) ещё 4%.

Как говорит заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко: «Тенденция сформировалась за последние два года. Мошенники сосредоточили своё внимание именно на держателях платёжных карт».

У украинских граждан чаще всего выведывают пароли и личные карточные данные посредством специально созданных сайтов – это „фишинг“, или личного общения мошенников с объектом кражи по телефону – „вишинг“. При фишинговых кражах используют сайты, которые предназначены для перевода денег с карты на карту, пополнения счёта мобильных телефонов и так далее.

По совету сотрудника отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции киберполиции Сергея Березюка, прежде чем воспользоваться услугами такого сайта, следует тщательно проверить о нём всю информацию: отзывы пользователей (хотя слепо доверять им также не стоит); чёрный список ЕМА; форумы о мошеннических ресурсах.

А руководитель EMA Academy Раиса Федоровская добавляет: «Если украинский сервис зарегистрирован не на домене.ua, то нужно сразу искать другой. Дело в том, что мошенникам невыгодно использовать этот домен. Только регистрация занимает 1,5 года, да ещё надо иметь торговую марку».

При вишинге держателю банковской карты под видом сотрудника службы безопасности банка либо call-центра звонят по телефону с требованием всех данных - срока действия карты, кодов безопасности и прочего. Встречаются и случаи, когда владельца карты вынуждают связаться с мошенниками при помощи СМС-сообщения о крупном выигрыше в несуществующей лотерее.

Заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко говорит об этом: «Это самый простой способ выманивания информации. Но бывает, что мошенники пытаются выведать больше личной информации, необходимой для прохождения идентификации в колл-центре банка. Если это удаётся, то они поднимают лимит снятия наличности и получают гораздо больше денег, чем при обычном вишинге».

Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, все владельцы банковских карт должны чётко усвоить: никому, никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сообщать данные своих карт, кроме номера карты, но и это в случае острой необходимости.

При снятии наличных посредством банкомата следует прикрыть клавиатуру банкомата при вводе пин-кода, без него даже при наличии вашей карточки мошенники не снимут ваши деньги.

А пока за 2016 год у неосведомлённых граждан в Украине мошенники выманили тем или иным способом 339 миллионов гривен. Стоит задуматься и не терять бдительность…