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Рубрика: Новости Донбасса
29-01-2017, 20:28
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В зоне АТО сегодня 4 военных погибли, 5 – ранены

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 29 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Красногоровку, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку и Талаковку. По Широкино также били из БТР.

На Донецком направлении целый день штурмовали и обстреливали украинские позиции у Авдеевки. Также на линии огня оказались Опытное, Каменка, Пески.

В результате боевых действий 4 военных погибли, 5 – ранены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»