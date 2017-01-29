В зоне АТО сегодня 4 военных погибли, 5 – ранены

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 29 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Красногоровку, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку и Талаковку. По Широкино также били из БТР.

На Донецком направлении целый день штурмовали и обстреливали украинские позиции у Авдеевки. Также на линии огня оказались Опытное, Каменка, Пески.

В результате боевых действий 4 военных погибли, 5 – ранены.