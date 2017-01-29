Авдеевка обесточена, ремонтники не могут начать работы из-за обстрелов – ВГА

Как сообщалось ранее, сегодня с раннего утра в Донецкой области обстреливают Авдеевку. Днем в городе пропало электричество.

«Город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

К восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать.