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Рубрика: Новости Донбасса
29-01-2017, 20:56
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Авдеевка обесточена, ремонтники не могут начать работы из-за обстрелов – ВГА

Как сообщалось ранее, сегодня с раннего утра в Донецкой области обстреливают Авдеевку. Днем в городе пропало электричество.

«Город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

К восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать.




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