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Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 08:11
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Мариуполь сотрясался от залпов, в домах дрожали стекла: в штабе АТО заявляют об обстрелах из «Града»

Минувшая ночь в Мариуполе была бессонной: местные жители слышали во всех районах залпы и взрывы, в домах дрожали стекла. В социальных сетях мариупольцы пишут: «Нептун норм слышно», «Ленинградский слышно хорошо», «Ужас! Только надеяться начали на мир», «Приморский слышно очень», «На Восточном по улице ни одной живой души, только машины катаются и сигнализация работает», «У меня окна дрожат».

В пресс-центре штаба АТО сообщают, что ночь на Мариупольском направлении была «жаркой». По позициям ВСУ у Талаковки выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град», по Водяному били из системы «Град П», 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Также на линии огня оказались населенные пункты Лебединское, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Широкино, в ход пошли БТР, БМП. Кроме того, здесь работали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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