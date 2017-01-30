Обострение в зоне АТО: 56 обстрелов за сутки, 5 погибших военных и 13 пострадавших

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 56 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении целый день атаковали позиции ВСУ в районе Авдеевской промзоны. Также здесь били по Верхнеторецкому, Опытному, Луганскому, Зайцево, Каменке, Новгородскому и Пескам.

На Луганском направлении под обстрелами оказались Троицкое, Попасная и Новозвановка. Здесь в ход пошли минометы разных калибров и гранатометы.

В результате боевых действий 5 военнослужащих погибли, 9 – ранены, 4 – травмированы.