vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1610 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 09:28
Просмотров: 1637
Комментариев: 0

Умер известный мариупольский врач Валентин Гуров

На 77-м году жизни скончался Валентин Гуров – известный в медицинских кругах не только в Мариуполе, но и далеко за пределами Украины доктор, главный врач «Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья матери и ребенка», сообщает пресс-служба горсовета.

Занимая в разные годы ответственные медицинские должности, Валентин Яковлевич зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом и руководителем, он навсегда запомнится человеком щедрой души и таланта. Всю свою жизнь он был верен главной цели: лечению детей, заботе о здоровом потомстве.

Городской сайт «Мариупольские новости» выражает соболезнования родным и близким Валентина Гурова.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Умер известный мариупольский журналист, член НСЖУ Анатолий Балджи

Городской сайт «Мариупольские новости» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Яковлевича

В Мариуполе служба «15-55» помогает горожанам в разных случаях: ежедневно поступает от 100 до 250 обращений

Чаще всего жители интересуются вопросами водообеспечения, эксплуатации жилищного фонда, отопления и соцзащиты


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»