Умер известный мариупольский врач Валентин Гуров

На 77-м году жизни скончался Валентин Гуров – известный в медицинских кругах не только в Мариуполе, но и далеко за пределами Украины доктор, главный врач «Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья матери и ребенка», сообщает пресс-служба горсовета.

Занимая в разные годы ответственные медицинские должности, Валентин Яковлевич зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом и руководителем, он навсегда запомнится человеком щедрой души и таланта. Всю свою жизнь он был верен главной цели: лечению детей, заботе о здоровом потомстве.

Городской сайт «Мариупольские новости» выражает соболезнования родным и близким Валентина Гурова.