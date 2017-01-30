В Днепр доставили военного и мирных жителей, раненых в Авдеевке

В больницу Днепра после вчерашних боев в районе Авдеевской промзоны доставили двух раненых мирных жителей и военнослужащего. Состояние двоих из них – крайне тяжелое.

«Доставили одного военного, очень серьезно раненого. Взрывное ранение. Ранение в грудную клетку, повреждена голова осколками. В настоящее время в операционном зале наши доктора делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь, - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» главврач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. - И двое гражданских. Женщина 58 лет. Она также с миновзрывной травмой, у нее осколочный перелом бедра. И мужчина 40 лет со сложными ранениями головы, грудной клетки, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время ему оказывают помощь».