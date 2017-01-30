В Донецкой области 16-летняя девушка повесилась на могиле своей матери

На кладбище в селе Яровая Лиманского района нашли повешенной 16-летнюю девушку. Она покончила жизнь самоубийством возле могилы своей матери, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Мать погибшей скончалась полгода назад, после чего дочь стала жить у родственников. Друзья рассказывают, что девушка стала замкнутой, часто ходила на кладбище. В предсмертной записке она написала, что ей не хватило понимания со стороны родных.

Предварительно происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводится дальнейшая проверка.