vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1835 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 11:01
Просмотров: 1450
Комментариев: 0

Мариупольцев оставили без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 30 января, в связи с проведением ремонтных работ с 10:30 до 17:00 прекращена подача воды по проспекту Победы 84, 86, 90.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»