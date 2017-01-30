Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 30 января, в связи с проведением ремонтных работ с 10:30 до 17:00 прекращена подача воды по проспекту Победы 84, 86, 90.
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Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 11:01
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Мариупольцев оставили без воды
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»