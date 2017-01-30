В Мариуполе в яме нашли труп

Только что на улице Гугеля в Мариуполе в колодце нашли труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Подробности происшествия выясняет корреспондент городского сайта «Мариупольские новости».
Только что на улице Гугеля в Мариуполе в колодце нашли труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Подробности происшествия выясняет корреспондент городского сайта «Мариупольские новости».
Ей не хватило понимания со стороны близких
Двое из них – в крайне тяжелом состоянии