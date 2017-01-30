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Prizma


Рубрика: Происшествия
30-01-2017, 11:30
Просмотров: 1767
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В Мариуполе в яме нашли труп

Только что на улице Гугеля в Мариуполе в колодце нашли труп. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности происшествия выясняет корреспондент городского сайта «Мариупольские новости».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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