vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1848 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
30-01-2017, 11:39
Просмотров: 2093
Комментариев: 0

Названы имена военных, погибших в бою в Авдеевке

В 72-й гвардейской механизированной бригаде назвали имена военнослужащих, которые погибли в ходе вчерашних боев в Авдеевской промзоне.

По данным подразделения, 4 бойца погибли, 9 – получили ранения. «Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (24.01. 1989 г. р.), сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г. р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г. р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г. р.)! Мы не забудем вас, дорогие наши побратимы! Вся Украина скучает за вами», - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»