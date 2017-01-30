Названы имена военных, погибших в бою в Авдеевке

В 72-й гвардейской механизированной бригаде назвали имена военнослужащих, которые погибли в ходе вчерашних боев в Авдеевской промзоне.

По данным подразделения, 4 бойца погибли, 9 – получили ранения. «Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (24.01. 1989 г. р.), сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г. р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г. р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г. р.)! Мы не забудем вас, дорогие наши побратимы! Вся Украина скучает за вами», - говорится в сообщении.