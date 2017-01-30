В Мариуполе замерзли 5 бездомных

За минувшие выходные в Мариуполе в больницы госпитализировали с переохлаждением и обморожением 5 бездомных. В субботу – двух человек в состоянии алкогольного опьянения, в воскресенье – двух мужчин и 77-летнюю женщину. У одного из них – обморожение обеих стоп, пишет MRPL.CITY.

В пресс-службе горсовета призывают: если вы заметили человека с переохлаждением, не будьте равнодушны! Обращайтесь в экстренные службы или к дежурным районных администраций.

Также убедительно просим не выгонять лиц без определенного места жительства из подъездов жилых домов.

Номера телефонов:

Экстренные службы:

скорая медицинская помощь — 103;

полиция — 102.

Дежурная служба районных администраций:

Центральный район — 54-37-14;

Кальмиусский район — 47-60-63;

Левобережный район — 22-13-80; 22-31-76;

Приморский район — 37-00-73.