В Мариуполе замерзли 5 бездомных

За минувшие выходные в Мариуполе в больницы госпитализировали с переохлаждением и обморожением 5 бездомных. В субботу – двух человек в состоянии алкогольного опьянения, в воскресенье – двух мужчин и 77-летнюю женщину. У одного из них – обморожение обеих стоп, пишет MRPL.CITY.
В пресс-службе горсовета призывают: если вы заметили человека с переохлаждением, не будьте равнодушны! Обращайтесь в экстренные службы или к дежурным районных администраций.
Также убедительно просим не выгонять лиц без определенного места жительства из подъездов жилых домов.
Номера телефонов:
Экстренные службы:
скорая медицинская помощь — 103;
полиция — 102.
Дежурная служба районных администраций:
Центральный район — 54-37-14;
Кальмиусский район — 47-60-63;
Левобережный район — 22-13-80; 22-31-76;
Приморский район — 37-00-73.