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Рубрика: Новости Донбасса
30-01-2017, 13:17
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В Донецкой области пропала 13-летняя девочка

Полиция разыскивает 13-летнюю девочку из Селидово.

Рудь Анастасия Николаевна 22.04.2004 г.р., 28 января после ссоры с матерью ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Мобильного телефона при себе девочка не имеет.

Приметы: рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, кудрявые, глаза голубые.

Особые приметы: на правом запястье шрам от ожога кипятком круглой формы размером до 5 см.

Была одета: темно-синий пуховик, джинсовые брюки синего цвета, черные кожаные зимние сапоги, шапка розовая с бубном.

Если вам известно местонахождение ребенка, или вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 095-344-40-42, 06237-7-20-22, 06237-7-24-66, 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»