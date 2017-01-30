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Рубрика: Новости Донбасса
30-01-2017, 15:04
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У Авдеевки бойцы ВСУ взяли в плен члена батальона ДНР «Восток»

Вчера, 29 января, в ходе боев в районе Авдеевки украинские военнослужащие взяли в плен члена батальона ДНР «Восток». Эту информацию подтвердили в Минобороны: «Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Его передали сотрудникам СБУ».

А пресс-секретарь 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила, что пленный – 28-летний украинец из Макеевки. В подразделении он выполнял функции оператора установки ПТУР.

Также СМИ, ссылаясь на источники в СБУ, пишут, что всего в плен взяли трех членов ДНР, но двое из них скончались от полученных ранений.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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