У Авдеевки бойцы ВСУ взяли в плен члена батальона ДНР «Восток»

Вчера, 29 января, в ходе боев в районе Авдеевки украинские военнослужащие взяли в плен члена батальона ДНР «Восток». Эту информацию подтвердили в Минобороны: «Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Его передали сотрудникам СБУ».

А пресс-секретарь 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила, что пленный – 28-летний украинец из Макеевки. В подразделении он выполнял функции оператора установки ПТУР.

Также СМИ, ссылаясь на источники в СБУ, пишут, что всего в плен взяли трех членов ДНР, но двое из них скончались от полученных ранений.