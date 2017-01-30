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Рубрика: Новости Донбасса
30-01-2017, 15:35
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В Авдеевке из-за обстрелов прекратило работу управление казначейства

Сегодня, 30 января, в Авдеевке приостановило работу местное управление казначейства. Дело в том, что здесь не прекращаются обстрелы, в результате нет связи и света.

«Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении казначейства в г. Авдеевка Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка», - отметили в пресс-службе Госказначейства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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