В Авдеевке из-за обстрелов прекратило работу управление казначейства

Сегодня, 30 января, в Авдеевке приостановило работу местное управление казначейства. Дело в том, что здесь не прекращаются обстрелы, в результате нет связи и света.

«Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении казначейства в г. Авдеевка Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка», - отметили в пресс-службе Госказначейства.