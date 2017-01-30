Минобороны: бой в Авдеевке продолжался 19 часов, 5 военных погибли, 13 – ранены

В ходе сегодняшнего традиционного брифинга спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал о ситуации в районе Авдеевки. Так, вчерашний бой здесь продолжался 19 часов, по украинским позициям выпустили несколько сотен снарядов и мин.

«Вчера около 5:00 утра боевики начали массированный обстрел украинских позиций из минометов и пушек. Через полтора-два часа после начала артподготовки боевики перешли в наступление. Силы АТО атаковали две штурмовые группы боевиков, каждая из которых насчитывала 25-30 человек. Враждебная авантюра закончилась неудачно - противник был вынужден отступить», - отметил Мотузяник.

В результате боевых действий 5 военнослужащих погибли, 13 – получили ранения.

Сегодня обстрелы в районе Авдеевки продолжились.