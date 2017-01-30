Конфликт понарошку

Конфликты случаются у всех. По серьезному поводу и из-за глупостей. И как взрослые благоразумные люди, мы стараемся найти из них оптимальный выход, который бы устроил обе стороны... или исключительно нас самих.

Однако разночтения и обиды возникают и у тех, кто ещё не способен применить в отношении обидчика тонкости дипломатии, кто ещё не видит полутонов в спорных вопросах, кто стоит на позиции исключительной собственной правоты.

Дети – их отношения со сверстниками, зачастую, выстраиваются остро и бескомпромиссно. Детская психология чрезвычайно восприимчива к разного рода выпадам в их адрес. Несмотря на то, что причиной конфликта могут становиться сущие пустяки.

Однако более слабый не всегда может дать отпор самоуверенному обидчику. Иерархия взаимоотношений в детском и подростковом возрасте, зачастую, формирует в будущем уже у взрослого человека внутренний статус вожака или ведомого.

Впрочем, обратная сторона решения конфликтов между детьми – это излишняя агрессия, спровоцированная необходимостью постоянно защищаться от жестокости окружающих.

Так как найти золотую середину – выход из сложившейся между детьми конфликтной ситуации? Как помочь ребёнку преодолеть комплекс слабохарактерности и избавиться от статуса "мальчика для бития"? Вопрос не детский, либо взрослым все же лучше здесь не вмешиваться?