Позиции ВСУ на Донбассе атакуют танками и «Градами», ранен военный

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и в других районах. В Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Опытном организовали мощные минометные обстрелы. С укрепления «Вольво-центр» к позициям ВСУ в Песках выдвинулся танк и почти час вел огонь. В Опытном еще один украинский военный получил ранения.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На Мариупольском направлении обстановка остается неизменно тяжелой. Вчера утром организовали серию минометных обстрелов Красногоровки. Обстрел продолжался с перерывами в несколько часов, было выпущено около 120 мин.

Также регулярно открывали огонь из легкого вооружения, привлекали бронетехнику. Эпицентр противостояния сместился на юг - на участок фронта Павлополь-Широкино. Поздно вечером под прицел снова попало Водяное. Там применяли артиллерию калибром 122 мм и реактивную артиллерию. По Талаковке выпустили 20 ракет от «Градов».

На Луганском направлении вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе. Здесь использовали минометы, выпустили около 30 мин. Несколько раз украинские войска открывали огонь. Всего на Луганском направлении вчера произошло 8 обстрелов, 5 - из тяжелого вооружения.