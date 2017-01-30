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Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 17:49
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Уже в этом году в мариупольском поселке Волонтеровка появится новый детсад

В текущем году в поселке Волонтеровка появится детсад, отсутствие которого уже несколько десятилетий является одной из главных проблем местных жителей. Городские власти решили превратить в место для малышей нерабочий корпус школы №39, но сперва здесь проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба горсовета.

Итак, в трехэтажном здании будут располагаться пищеблок, медицинский блок, прачечная, бытовые помещения, ясельная и дошкольные группы, музыкальный и спортивный зал. Ясли-сад оборудуют пожарными лестницами, усилят наружные и внутренние стены, монолитный пояс и выполнят реконструкцию кровли. Сейчас здесь ведутся демонтажные работы, установка оконных блоков, укрепляют фундамент, производится кирпичная кладка входов. Общая стоимость работ – 17 миллионов гривен.

Работы планируют завершить к концу лета, чтоб уже осенью новый детсад открыл свои двери для родителей и их деток.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»