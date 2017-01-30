В правительстве сознались, что цена газа для населения уже соответствует европейской…

Для украинцев 2016 год выдался в материальном плане очень непростым, прямо скажем – тяжёлым. И виной всему стало установление Кабинетом министров с 1 мая единой предельной розничной цены природного газа для бытовых потребителей на уровне 6879 гривен за 1 тысячу кубометров. После этого началась цепочка подорожания в стране буквально на всё. И что бы нам ни говорили официальные цифры статистики, ясно одно – так выживать наш народ ещё не приучен. Впрочем, привыкать к такому - проблематично…

Несмотря на эту шоковую терапию, в правительстве решили закрепить результат, и как бы беспокоясь о благосостоянии граждан, вдвое увеличили размер минимальной зарплаты в стране. Но одно дело волевым решением что-то изменить, а другое дело – разработать действенный механизм осуществления такого непростого решения, чтобы и ресурсы найти, и сохранить права всех категорий граждан. А вот с этим у нас проблемы…

Последствия, надеемся, вам пояснять не стоит, но жизнь всех граждан после этого вновь стала тяжелее. Взять хотя бы рост цен и новую волну безработицы. Но это всего лишь верхушка айсберга…

Так вот, на фоне всего этого вновь пошли разговоры о грядущем поднятии тарифов на газ и услуги ЖКХ. На что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко даёт чёткий ответ – цена газа для украинцев экономически обоснована и уже соответствует европейской цене. «… но, по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше уже некуда», - вот слова Розенко. Греет душу уже даже само признание очевидного факта. А это уже многое значит…

Далее правительственная пресс-служба цитирует слова вице-премьер-министра: «Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКУ в течение 2017 года. Не надо пугать людей. Когда придёт время, правительство будет не прятаться, а открыто предупредит украинцев о поднятии тарифов».

После этого Розенко сообщил, что в нынешнем отопительном сезоне размер назначенных субсидий в связи с ростом минимальных зарплат пересматриваться не будет. Перерасчёт будет произведён лишь к началу следующего отопительного сезона…