В зоне АТО сегодня 37 обстрелов. 3 военных погибли, 17 – ранены, 3 – травмированы

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 30 января, на Донбассе насчитали 37 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении обстреливали украинские позиции у Авдеевки, Новотроицкого, Луганского, Невельского, Опытного и Песков, при этом применяя артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометов 82 и 120 мм, гранатометов, стрелкового оружия, а также танков.

За последние дни ВСУ понесли большие потери на Донбассе. Сегодня в результате боевых действий трое военнослужащих погибли, 17 – ранены, еще трое – травмированы.