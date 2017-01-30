Донецкая фильтровальная станция обесточена

Сегодня, 30 января, вечером электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было нарушено, в результате ДФС обесточена.

Предположительно – в результате обстрелов, но точные обстрелы отключения электроэнергии выяснить не удалось из-за перебоев со связью.

«Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи», - сообщил генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.