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Рубрика: Новости Донбасса
30-01-2017, 20:24
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Донецкая фильтровальная станция обесточена

Сегодня, 30 января, вечером электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было нарушено, в результате ДФС обесточена.

Предположительно – в результате обстрелов, но точные обстрелы отключения электроэнергии выяснить не удалось из-за перебоев со связью.

«Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи», - сообщил генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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