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Рубрика: Новости Мариуполя
30-01-2017, 20:57
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В Мариуполе делегация ЮНИСЕФ сегодня решала проблемы водоснабжения города

Сегодня, 30 января, в Мариуполь с рабочим визитом прибыла оценочная миссия ЮНИСЕФ. Цель гостей – изучить проблему водоснабжения города, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко рассказал, что с 2014 года Мариуполь неоднократно оставался без стабильной подачи воды. Самая серьезная авария случилась три года назад. Тогда город более 11 месяцев находился на полном водоснабжении из Старокрымского водохранилища. Его ресурсы не позволяли в полной мере осуществлять подачу воды на Мариуполь, а ее качество существенно отличалось от потребительских норм.

В результате встречи представители власти и ЮНИСЕФ договорились о дальнейшем сотрудничестве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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