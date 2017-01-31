Мариуполь поздно вечером содрогался от мощных взрывов и залпов. По словам мариупольцев, звуки обстрелов были слышны в разных районах города.
По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении, как и прежде, неспокойно. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противники били по позициям в районе Водяного и Красногоровки. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Талаковку и Лебединское. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по укреплениям в Павлополе, Талаковке, Лебединском, Гнутово, Широкино и Водяном. По Новогригорьевке били из БМП.
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- Под Мариуполем взрывались артснаряды, в город доносились звуки залпов
Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 08:10
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Под Мариуполем взрывались артснаряды, в город доносились звуки залпов
Мариуполь поздно вечером содрогался от мощных взрывов и залпов. По словам мариупольцев, звуки обстрелов были слышны в разных районах города.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»