Окрестности Авдеевки накрыли «Градом»: в жилом квартале разрушения и пожар, есть раненые

Сегодня окрестности Авдеевки попали под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщили в пресс-центра штаба АТО. Есть информация о разрушениях и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения. Информация уточняется.



По сообщению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, известно о попадании снаряда в 5-этажный жилой дом.



«В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу», - сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбук.



Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр «102» и посоветовал обращаться за помощью.