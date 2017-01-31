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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 08:32
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Окрестности Авдеевки накрыли «Градом»: в жилом квартале разрушения и пожар, есть раненые

Сегодня окрестности Авдеевки попали под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщили в пресс-центра штаба АТО. Есть информация о разрушениях и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения. Информация уточняется.

По сообщению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, известно о попадании снаряда в 5-этажный жилой дом.

«В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу», - сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбук.

Он также отметил, что лично проверил работоспособность колл-центр «102» и посоветовал обращаться за помощью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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