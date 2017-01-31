В Авдеевке чрезвычайное положение: прибыли дополнительные подразделения Нацгвардии и полиции, готовятся к эвакуации жителей

В Авдеевке из-за последствий обстрелов чрезвычайное положение. Создан Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий города. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



По его словам, сейчас температура в квартирах горожан составляет 16−17 градусов, благодаря тому, что Авдеевский коксохим продолжает циркуляцию теплоноситетей в теплосетях. Местная больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме, на автономном отоплении находятся два детских садика.



Кроме того, ГСЧС перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: генераторы, тепловые пушки, палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты. Сегодня утром в городе развернуты семь пунктов обогрева населения, началась выдача горячего завтрака. Дополнительные палатки для обогрева устанавливает благотоврительная организаия "Каритас".



«В Авдеевке проживают около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. — дети. В городе 153 многоэтажных домов и 3,5 домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды полиции», — рассказал Жебривский. Также прибыли дополнительные подразделения Нацгвардии.



По его словам, Координационный центр уже отработал алгоритм доставки больных в другие населенные пункты. Осуществляются приготовления к возможной эвакуации населения. Уже сейчас в области создаются места приема жителей Авдеевки, а также детей в детских учреждениях области. "В течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей. На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - отметил Жебривский.