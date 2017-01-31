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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 09:00
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Жебривский: поступила гарантия прекращения обстрелов на 7 часов, в Авдеевке ожидают ОБСЕ

В СЦКК сообщили о письменной гарантии с российской стороны о прекращении обстрелов района Авдеевки на 7 часов - с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00", - сообщил глава области.

По его словам, ремонтные бригады приступают к работе.

"Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - добавил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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